Domani alle 15 la conferenza stampa di Tiago Pinto

Il General Manager portoghese della Roma parlerà alla stampa nel pomeriggio di domani. Saranno tanti i temi da affrontare riguardanti il mercato giallorosso che per il momento dovrebbe chiudersi senza ulteriori acuti

Come già annunciato durante la presentazione dei due acquisti fatti in questa finestra di mercato invernale, Tiago Pinto parlerà in conferenza stampa domani alle ore 15 per trattare i temi legati al calciomercato. Il General Manager della Roma parlerà alla stampa affrontando e spiegando le strategie giallorosse del mercato attuale e del prossimo futuro. Nel frattempo i giallorossi, dopo aver visto sfumare le piste legate a Ndombele e Xhaka, dovrebbero chiudere, salvo clamorose sorprese, la campagna acquisti senza colpi dell'ultimo momento.