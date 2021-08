Dodici ragazzi ritrovati grazie al progetto “Missing Children” della Roma

Dal 2019 nei video di presentazione dei nuovi acquisti della squadra giallorossa vengono inseriti i casi di giovani scomparsi. L’ultima persona ritrovata è una sedicenne polacca, grazie all’annuncio di Shomurodov

Sono in totale 12 i bambini e i ragazzi trovati dal 2019 grazie alla campagna di sensibilizzazione legata agli annunci di mercato della Roma, lanciata nell’estate del 2019. L’ultima è stata una sedicenne polacca ritrovata anche grazie all’annuncio di Eldor Shomurodov, scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it. Una scelta, quella del club giallorosso, voluta dall’allora capo dei social e della comunicazione, Paul Rogers, e mantenuta dalla società anche ora che il manager inglese non c’è più. Nel 2019 i giocatori che hanno visto associato il loro nome a minori ritrovati sono stati Cetin (Uk), Zappacosta, Smalling, Mkhitaryan (Uk), ancora l’inglese e l’armeno (Kenya) e ancora Zappacosta (Belgio). Nel 2020 è stato il turno di Smalling (Italia), quest’anno invece, oltre a Shomurodov (Polonia), anche Vina (Polonia), Rui Patricio con due ragazze italiane e El Shaarawy (Grecia). I video sono stati visti più di 16 milioni di volte sugli account social della Roma, mostrando immagini e generalità di più di 150 minori scomparsi e quello di Shomurodov è stato visualizzato più di 600.000 volte nelle piattaforme in cui è stato condiviso.