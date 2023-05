Djokovic: “Mourinho tra i migliori al mondo. Adesso dovrò andarlo a vedere”

Novak Djokovic e José Mourinho. Due icone del mondo dello sport che non hanno bisogno di presentazioni si sono incontrate ieri al Foro Italico. Il tennista serbo dopo il match ha parlato del mister in conferenza stampa: "Mi ha dato l'ok e l'ho incontrato. L'ho visto più di un paio di volte, in passato veniva a vedermi giocare a Londra soprattutto nelle fasi finali dei tornei. Ho giocato tante volte in Inghilterra e lui stava allenando a Londra. È un fan del tennis ed è tra i migliori allenatori di calcio del mondo. È una persona molto simpatica ed è sempre stato molto gentile con me e con la mia squadra. Sono contento che mi sia venuto a vedere e adesso dovrò ricambiare il favore. Non credo di averlo mai fatto, forse solo a Madrid. È lo Special One".