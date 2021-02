Disavventura El Shaarawy: rincorre e immobilizza il ladro che voleva rubargli la macchina

Disavventura per le strade della capitale per Stephan El Shaarawy. Il giocatore della Roma è stato protagonista nel pomeriggio, fermando e immobilizzando un ladro che stava provando a rubargli l’auto. Come riporta l’Ansa, l’attaccante classe ’92 – tornato in giallorosso in questa finestra invernale di calciomercato – ha sorpreso il ladro mentre infrangeva il finestrino della sua macchina. Così El Shaarawy ha corso e poi lo ha bloccato, attendendo la polizia che ha ovviamente arrestato il malintenzionato. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio in via Sudafrica, in zona Eur.



Non è la prima volta che un giocatore della Roma si trova a sventare un furto. A giugno del 2020 Bryan Cristante ha respinto il tentativo di un ladro che aveva provato a infilarsi in macchina sua per rubargli l’orologio dal polso, ma il centrocampista giallorosso era stato molto coraggioso rompendo addirittura la visiera del casco del rapinatore con un pugno.