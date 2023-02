Disastro Roma: la Cremonese vince 2-1. Giallorossi eliminati dalla Coppa Italia

Black out totale della squadra di Mourinho che dice addio al primo obiettivo stagionale. Sabato la sfida con l'Empoli

Daniele Aloisi

La Roma saluta la Coppa Italia nel peggiore dei modi. La Cremonese passa all'Olimpico vincendo 2-1 con le reti di Dessers e l'autogol di Celik. Mourinho concede un turno di riposo a Dybala, Matic e Smalling ma i risultato del primo tempo sono disastrosi. La Cremonese va in vantaggio grazie al rigore di Dessers al 28'. Lo Special One cambia 4 uomini nel secondo tempo, ma i lombardi trovano addirittura il raddoppio al 48' con l'autorete di Celik. La Roma ci prova ma cestina tutte le occasioni costruite nella ripresa. La più ghiotta sul destro di Abraham che colpisce il palo in pieno. I giallorossi vengono eliminati nonostante la rete di Belotti al 93', sabato la sfida con l'Empoli in campionato.

Dessers glaciale dal dischetto: 0-1 all'intervallo — Dybala parte fuori, al suo posto c'è Volpato. Mourinho concede un turno di riposo anche a Smalling e Matic. Al 12' la prima chance per la Roma: Mancini lancia Tahirovic che calcia da buona posizione ma Sarr non si fa sorprendere e manda il pallone in corner. Al 25' Kumbulla perde un pallone velenoso a centrocampo e Dessers va tu per tu con Rui Patricio. Il portiere portoghese stende l'attaccante in area e Fabbri concede il penalty. Parte il numero 90 e porta in vantaggio la Cremonese. La Roma non reagisce e la prima frazione termina sul risultato di 1-0 per i lombardi.

La Roma dice addio alla Coppa Italia: passa la Cremonese 1-2 — Mourinho cambia 4 giocatori all'inizio della ripresa: fuori Mancini, Kumbulla, Volpato e Cristante ed entrano Matic, Smalling, Dybala e Zalewski. Lo Special One modifica anche il modulo e passa alla difesa a 4. Black out totale dei giallorossi che vanno sotto di 2 al 48': Celik sbaglia porta e regala il raddoppio ai lombardi. Al 60' ci prova la Roma: cross di Pellegrini per Ibanez che di testa non centra lo specchio della porta di pochissimo.

Altra chance poco dopo, ci prova il capitano in mezza rovesciata ma Sarr manda in angolo. Sfiora il gol anche Smalling. Belotti controlla la sfera in area e serve l'inglese che cestina l'occasione da pochi passi. Continua l'assedio della Roma con Abraham che colpisce il palo in pieno a 15 minuti dal termine. La rete arriva nei minuti di recupero con Belotti ma non basta e la squadra di Mourinho dice addio alla Coppa Italia.

Roma-Cremonese 1-2, il tabellino — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (Matic 46'), Kumbulla (Smalling 46'), Ibanez; Celik, Tahirovic (Abraham 57'), Cristante (Zalewski 46') , Pellegrini, El Shaarawy; Volpato (Dybala 46'), Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Llorente, Bove, Zalewski, Matic, Wijnaldum, Camara, Solbakken, Dybala, Abraham. Allenatore: Mourinho.

CREMONESE (3-5-2): Sarr, Aiwu, Pickel (Benassi 64'), Bianchetti; Ghiglione, Castagnetti (Galdames 83'), Ferrari, Meitè, Tsadjout (Ciofani 66'); Dessers (Okereke 46'), Felix (Valeri 46'). Allenatore: Ballardini. A disposizione: Carnesecchi, Saro, Valeri, Vasquez, Benassi, Galdames, Borghesan, Gardoni, Ciofani, Okereke.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Tolfo-Di Iorio. Iv uomo: Camplone. Var: Mazzoleni. Avar: Longo.

Marcatori: Dessers 27' rig. (C), aut. Celik 48' (R), Belotti 93' (R)

Ammoniti: Rui Patricio (R), Dessers (C), Mancini (R), Aiwu (C), Ferrari (C), Sarr (R)

Spettatori: 60.657