Disastro Roma: il Parma vince 2-0. Ora la corsa Champions è in salita – FOTO

La Roma cade a sorpresa contro il Parma e complica maledettamente la sua corsa Champions. La squadra di Fonseca non si conferma “l’ammazza-piccole” vista finora, e perde tre punti pesanti nella sfida al quarto posto. Al Tardini finisce 2-0. I giallorossi sbagliano completamente l’interpretazione del match e cadono sotto i colpi dei contropiedi degli emiliani. Segna Mihaila nel primo tempo, raddoppia Hernani su rigore nel secondo. Male, malissimo la linea difensiva della Roma. Kumbulla, Ibanez e Peres colpevoli senza attenuanti in entrambi i gol subiti. Domenica prossima contro il Napoli servono obbligatoriamente i tre punti per continuare a sperare nel quarto posto.

Roma con la luna storta: Mihaila segna l’1-0

È la partita del ritorno di Edin Dzeko. Dopo le polemiche e l’infortunio, il numero 9 è di nuovo titolare in campionato. Contro il Parma, Paulo Fonseca scegli un tridente inedito, formato dal bosniaco, Pedro e El Shaaarwy. Il ritmo della partita è subito molto alto. Al 5’ la Roma costruisce e trova un varco a sinistra, Spinazzola riceve e mette in mezzo per Pellegrini, che di prima non trova la porta. Proteste per l’intervento di Hernani, che in scivolata colpisce il numero 7 subito dopo la conclusione. Per Piccinini è tutto regolare. I giallorossi provano a imporre il gioco, ma è il Parma a passare in vantaggio a sorpresa (9’). Man vince il duello fisico con Kumbulla e scappa a destra, la difesa della Roma scala, ma salta la marcatura su Mihaila, lasciato libero sul secondo palo. Denis Man alza la testa e serve il compagno alla perfezione, tiro di prima e Pau Lopez battuto. Colpevole Bruno Peres, che non ha seguito il marcatore, che colpisce indisturbato.

Subìto il colpo, la Roma non si scompone e cresce col passare dei minuti. Al 22’ El Shaarawy tira al volo da fuori area, ma non riesce ad angolare. Al 28’ Pellegrini su punizione costringe Sepe al tuffo per evitare il gol. Il Parma copre bene gli spazi in difesa, ed è sempre pericoloso quando riparte con Man e Mihaila. Soffre a sinistra Kumbulla, che fatica a contenere le discese degli avversari. In attacco i giallorossi sono lenti e macchinosi. El Shaarawy e Pedro sbagliano tanto quando c’è da servire il passaggio decisivo, Dzeko si fa vedere poco. Serve una scossa, ma non arriva. Al 44’ Pedro porta avanti un contropiede, può servire Dzeko libero a sinistra in area, ma sceglie il tiro che si infrange sulla difesa. La prima frazione si chiude sull’1-0 per il Parma, che ha capitalizzato l’unico tiro in porta.

Disastro Ibanez, Hernani raddoppia: la Roma si ferma ancora

La Roma torna in campo molle e dopo appena tre minuti concede il colpo del due a zero al Parma. Pellè serve Pezzella in area, il terzino mette in mezzo per Man che tira di prima e trova il grande intervento di Pau Lopez, che tiene a galla i suoi. Lo spavento carica i giallorossi, che nei successivi cinque minuti hanno due occasioni, prima con Bruno Peres e poi con El Shaarawy, ma tutte e due le volte manca la precisione. La giornata negativa della squadra di Fonseca trova il suo apice al 54’. Il Parma lancia lungo su Pellè, Ibanez prova ad anticipare l’attaccante ma sbaglia l’intervento. Gli emiliani volano in contropiede e Ibanez conclude la frittata atterrando Pellè in area. Per Piccinini è rigore. Dal dischetto ci va Hernani, che spiazza Pau Lopez e fa 2-0. Fonseca prova a reagire mandando in campo Cristante, Perez e Reynolds (esordio). Fuori Kumbulla, Pedro e Peres.

Carles Perez è quello che entra meglio in campo ed è l’unico che riesce ad impensierire davvero Sepe. Al 76’ lo spagnolo fa partire il sinistro a giro da fuori area, ma trova l’intervento di Sepe. La Roma si riversa nella metà campo del Parma, ma manca sempre lo spazio necessario per riuscire a colpire. Fonseca prova il tutto per tutto mandando in campo Mayoral al posto di Pellegrini. Nell’ultimo spezzone di gara la Roma attacca disordinata e non riesce mai a impensierire la difesa di D’Aversa, che tiene duro e mantiene la porta inviolata. El Shaarawy, l’ultimo a mollare, non basta. Dzeko nel finale può accorciare con un colpo di testa nell’area piccola, ma la sua conclusione è alta. Vince il Parma 2-0. Giovedì la trasferta in Ucraina per chiudere la pratica Shakhtar e tornare a pensare al campionato.

Il tabellino di Parma-Roma 2-0

Parma (4-3-3): Sepe; Conti (81′ Laurini), Bani, Osorio, Giu. Pezzella; Hernani (72′ Grassi), Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Mihaila (81′ Karamoh).

A disposizione: Colombi, Bruno Alves, Busi, Sohm, Cyprien, Zirkzee, Brunetta

Allenatore: D’Aversa (squalificato, in panchina Tarozzi)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla (59′ Cristante); Bruno Peres (59′ Reynolds), Villar (79′ Diawara), Pellegrini (79′ Mayoral), Spinazzola; Pedro (59′ Carles Perez), El Shaarawy; Dzeko

A disposizione: Mirante, Fuzato, Calafiori, Fazio, Karsdorp, Santon, Pastore

Allenatore: Fonseca

Arbitro: Piccinini di Forlì

Guardalinee: Passeri, Valeriani

Quarto uomo: Ayroldi

Var: Di Bello

Avar: Liberti

Marcatori: 9′ Mihaila, 55′ Hernani

NOTE Ammoniti: 23′ Osorio, 32′ Peres, 54′ Pellegrini, 66′ Hernani, 91′ Grassi, 93′ Karamoh