Diritti tv, Fienga all’incontro organizzato da De Laurentiis a Roma – FOTO – VIDEO

I presidenti di Serie A si riuniscono su invito di Aurelio De Laurentiis. Al St. Regis Hotel di Roma il patron del Napoli ha ‘convocato’ le altre società del campionato per la questione diritti tv. Un incontro nel quale il numero uno azzurro illustrerà il suo progetto di produzione e distribuzione dei contenuti. Per la Roma presente l’ad e Ceo Guido Fienga, arrivato intorno alle 12.40, poco dopo lo stesso De Laurentiis, Lotito, Barone e Ferrero. “Lavoriamo per bene della Lega e del calcio”, ha detto il presidente della Sampdoria all’ingresso dell’hotel. L’intenzione di De Laurentiis è realizzare il progetto in autonomia, senza l’ingresso di fondi di private equity, sponsorizzati dalla Lega che aspetta le proposte vincolanti dei fondi interessati entro venerdì.