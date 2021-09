Dionisi: “Non meritavamo di perdere, giuste le chiamate del VAR”

Le parole del tecnico del Sassuolo: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi, rammarico per il risultato"

La Roma vince 2-1 contro il Sassuolo. Il tecnico dei neroverdi Dionisi ha commentato così dopo il fischio finale.

DIONISI A DAZN

Partiamo da Mourinho che ha insistito per farla parlare, c'è molto rispetto da parte sua. Non è andata bene la partita ma si porta a casa la stima di Mou? Sì lo ringrazio, porto a casa una grande prestazione poi fa presente che il mister si mostri disponibile. Poi penso alla mia squadra e ho rammarico, sul campo abbiamo meritato di più.

Cosa le ha detto Mou? Mi ha ringraziato prima della partita per l'intervista ma erano parole ovvie, le pensavo, ha fatto mille panchine. Poi sul campo vanno le squadre e oggi partita c'è stata, non credo che meritassimo questo risultato.

Il Sassuolo viene dallo scorso anno con tanto possesso palla, oggi un cambiamento e tanta verticalizzazione... Sì ci adeguiamo alla partita in corso e al valore dell'avversario. Non volevamo farla ma nel secondo tempo ci sono state le occasioni per farla. Poi non le abbiamo sfruttate fino in fondo perché non abbiamo fatto gol. Sicuramente il VAR ha giudicato bene ma ha avuto i suoi compiti. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi. Non possiamo essere appagati perché volevamo punti e dobbiamo andare a prenderli alla prossima.

Difensivamente siete anche cresciuti... Quanto conta per voi un giocatore come Berardi metterlo in situazioni 1 contro 1? Sulla prima affermazione ti ringrazio, ci stiamo lavorando sulla fase difensiva ma su tutte le soluzioni. Qualcosa abbiamo concesso ma se siamo organizzati riusciamo a sopperire. Domenico è determinante, l'ha dimostrato oggi anche se non aveva una condizione ottimale. Dobbiamo servirlo per metterlo in condizione di fare 1 contro 1. Nel secondo tempo qualcosa in più siamo riusciti a fare forse dalla parte di Boga. Mi auguro che alla prossima possa fare meglio. Raspadori un piccolo affaticamento ma mi sembrava inutile rischiarlo alla terza di campionato poi abbiamo dei giocatori in panchina bravi, abbiamo dato la possibilità di far entrare Scamacca che ha fatto bene.

La squadra ha identità decisa, riguardo Raspadori e Scamacca, pensi di poter giocare con entrambi? La speranza è quella così come Caputo e Raspadori. Ora non siamo pronti ma se riusciamo a raggiungere equilibrio di squadra sì. L'obiettivo è quello, ci proveremo anche se ci sono altri giocatori bravi e cerco di sfruttare la qualità di quello che abbiamo. Per quello che abbiamo fatto forse qualche demerito ce l'abbiamo, mi prendo i complimenti ma avrei preferito prendere punti da Roma che ce li meritavamo.

DIONISI IN CONFERENZA

Bene la mentalità, ma i due gol subiti da rivedere. Se vediamo tutta la partita di errori ce ne sono tantissimi, su ogni situazione ce ne sono. Noi li abbiamo fatti ma ne hanno fatti anche i difensori della Roma. Rammarico sì sul primo gol, è stato semplice e ci siamo fatti sorprendere, è stata una dinamica particolare, eravamo convinti fosse fuorigioco. Peccato, sono stati bravi loro ma il risultato non è stato giusto. Sono due squadre che hanno creato, avremmo meritato di più quindi non parlo degli episodi negativi ma della prestazione molto buona. Ottima partita, torniamo consapevoli di poter fare bene ma non potendo essere soddisfatti del risultato.

Scamacca ha dato più sostanza. Sono caratteristiche diverse, anche Raspadori ha fatto bene. In futuro sono sicuro che potranno giocare insieme. Dobbiamo raggiungere un certo equilibrio di squadra, dobbiamo migliorare per poter giocare con entrambi. Ma sono molto soddisfatto per la prestazione singola di ogni giocatore e di squadra. Raspadori era affaticato, aveva un problemino muscolare ma niente di che, se fosse rientrato avrebbe giocato 10 minuti e avrebbe avuto poco senso rischiarlo. Abbiamo sostituti all’altezza, non abbiamo complicato la situazione di Raspadori.

Quanto manca per vedere il suo Sassuolo? Siamo in crescita. I ragazzi erano molto delusi per il risultato, non avrei firmato per questo 2-1 ma è bello vedere questa consapevolezza. Siamo sulla buona strada, dobbiamo raggiungere un equilibrio di squadra per giocare con tanti giocatori offensivi. Sono molo ottimista.