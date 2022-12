Dionisi: “Frattesi è del Sassuolo ma in estate sembrava più fuori che dentro”

L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, ha parlato ai microfoni di Sky, nel post partita dell'amichevole persa 1-0 contro l'Inter. Tra i tanti argomenti trattati anche quello riguardante Davide Frattesi, accostato alla Roma anche in questa finestra di mercato invernale: "Frattesi è del Sassuolo. A volte si parla di cose che i giornalisti sperano che succedano per parlare tanto". Queste le prime parole del tecnico neroverde che poi ha continuato parlando anche della situazione di qualche mese fa, quando il centrocampista sembrava ad un passo dalritorno a Trigoria: "In realtà Davide si sta allenando da giocatore del Sassuolo. Ci abbiamo messo del tempo a recuperarlo mentalmente, dopo la preparazione estiva. Fortunatamente è un ragazzo consapevole, in estate sembrava più fuori che dentro".