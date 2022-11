Dionisi: “C’è rammarico per il risultato. Abbiamo fatto più tiri della Roma”

Le parole del mister dei neroverdi dopo la sfida contro i giallorossi

Redazione

Dionisi, mister del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida con la Roma. Queste le sue parole:

DIONISI A DAZN

"Sono soddisfatto della prestazione, c'è un po' di rammarico per il risultato perché appena prima del loro gol abbiamo avuto l'occasione a tu per tu col portiere e poi anche dopo il pareggio. Sulla seconda occasione non possiamo fare nulla, non possiamo tornare indietro sulla decisione dell'arbitro, sulla prima siamo stati imprecisi noi. Lo spirito mi è piaciuto, abbiamo perso un'occasione nella partita precedente e spero che la partita di oggi ci faccia capire chi dobbiamo essere sempre per atteggiamento. Oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo, bravi senza la palla, abbiamo calciato in porta più della Roma e la Roma concede pochissimo. Sono contento per i ragazzi, sono stati giorni delicati perché i primi a non voler sbagliare sono i ragazzi, ma siamo anche giovani, gli errori non dobbiamo ripeterli".

Laurienté sta crescendo molto. "È giovane, non è facile arrivare alla quinta di campionato dopo aver giocato le prime quattro con un'altra squadra. È stato subito inserito, non conosceva la lingua, tatticamente ha cercato di apprendere il più possibile, giocando, e non è facile allenarsi anche nel frattempo. Può fare ancora meglio con la palla e anche senza".

Pinamonti ora si è liberato col gol. "Sono contento per lui, ma soprattutto per la squadra. Sul gol c'è stato un buon gioco di squadra, se lo meritava, stava facendo bene, ero soddisfatto di lui. Non è cambiato nulla, ha fatto solo un gol in più, spero che lo aiuti ma ci ho parlato e pretendo tanto. Deve giocare sulle palle sporche, questo gol potrà dargli una spinta in più ma su di lui non ho dubbi".

Come si spiega la prestazione di Empoli? "Non ci ho dormito per un paio di notti. Abbiamo perso un'occasione, ma dobbiamo guardare avanti al Bologna, che sta facendo bene. Dobbiamo concentrarsi su questo per non commettere gli stessi errori, dobbiamo esser ebravi a non essere più superficiali".

Come sta Berardi? "Bene, ha giocato i minuti che aveva. Era in base a come sarebbe andata la partita, per noi averlo o no fa tantissima differenza, ha più di 100 gol in Serie A, giocare senza di lui per il Sassuolo è difficile. Già rivederlo in panchina è una spinta, sono contento".

Si stava dimenticando di salutare Mourinho... "No, l'avrei fatto, ci sono poi altre occasioni nel postpartita. Ma volevo abbracciare Pinamonti, la stampa gli mette pressione, lui se la mette da solo ed era più leggero a fine partita e volevo complimentarmi".