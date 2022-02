Dionisi: “A parità numerica avremmo vinto. Kumbulla andava ammonito prima”

Le parole del tecnico: "Posso solo fare i complimenti alla squadra: siamo stati molto bravi nell'1-1 e poi ad andare in vantaggio"

Redazione

Alessio Dionisi ha analizzato dopo il fischio finale il pareggio ottenuto in casa contro la Roma. Queste le sue parole:

DIONISI A DAZN

Quanti chilometri ha fatto nella sua area tecnica? Ci mancherebbe, farei danni in campo ma cerco di dare una mano. Eravamo in dieci, in difficoltà numerica. Abbiamo dovuto gestire la pressione e cercavo di dare il mio contributo. Posso solo fare i complimenti ai ragazzi.

Non era contento? Mi sarebbe piaciuto giocare sempre in undici. Il commento sulla gestione della partita lo lascio agli addetti ai lavori. Ma poi non dire mai niente forse non è la cosa giusta. Kumbulla andava ammonito prima sicuramente e invece qualche ammonizione a noi arrivava subito. È un peccato non aver giocato la partita in undici, poi dopo aver affrontato la Juventus giovedì. La Roma aveva giocato martedì e noi siamo una piccola squadra rispetto alla Roma. Molti avevano già giocato. Posso solo fare i complimenti alla squadra: siamo stati molto bravi nell'1-1 e poi ad andare in vantaggio. In undici contro undici l'avremmo vinta e stavamo rischiando di vincerla anche dieci contro undici.

Tutti parlano molto dei giovani, com'è difficile gestire questa cosa? La cosa più difficile è cercare di aiutarli a crescere. Vanno supportati e anche gestiti non facendoli giocare a volte. Noi abbiamo scelto di farli giocare sempre, dargli fiducia e farli giocare nelle difficoltà. Ogni tanto potrebbero rifiutare e invece erano tutti in campo. Non hanno sbagliato atteggiamento. A volte se ne parla troppo, invece a volte leggendo i giornali sembra che abbiano già dimostrato tanto. Mi ritengo fortunato, ma vanno gestiti

Dovrà fare a meno di Ferrari per la partita contro l'Inter, cosa vuol dire fare a meno di Maxime Lopez e Ferrari, che sono molto di qualità? A Mourinho riconosco l'onestà intellettuale di aver riconosciuto la nostra qualità. Pecchiamo magari in fisicità, nella situazione da fermo o in partite molto fisiche. Se la mettono su quel piano, facciamo fatica. Dobbiamo portarla sul piano del gioco, a volte ci riusciamo altre meno.

Siete una squadra tecnica, vi piace palleggiare. Io ho visto anche altro, la tua impronta, però sono troppi i gol presi. Alla fine arriviamo stanchi, oggi anche per le scelte e la partita di giovedì. Domenico non è riuscito a finire la partita per crampi, Traore sì. Non essendo fisici, perdiamo anche lucidità e rischi di subire qualche gol. Sull'atteggiamento della squadra, non dico che mi interessi più la partita sporca, ma dobbiamo andare di pari passo. Perché la qualità l'abbiamo, ma solo con quella non si possono vincere le partite. Tante squadre stanno migliorando la pressione offensiva. Dobbiamo accettarlo, ma a volte lo rifiutiamo. Spero di trasmetterlo ai ragazzi.

A che punto è il percorso di crescita Traoré e dove lo vede nel futuro? Traore mi dovrebbe ringraziare perché se non lo tolgo a Torino, oggi mi chiede il cambio. Era stanco, ma ha tirato tutta la partita. Cerco di sdrammatizzare, ovviamente, che si deve fare con ragazzi giovani. Deve giocare dentro al campo, ha qualità e non deve isolarsi. Per migliorare deve avere un atteggiamento continuo nella partita, accettare la partita. Se si spegne e si accende durante la partita e i giocatori con più gamba non li riprendi più. Non deve mai trovarsi spalle alla porta o sulla linea. Poi è intelligente e la posizione la trova lui: dobbiamo dargli più continuità possibile, se la deve meritare. Per i primi tre mesi da quando sono arrivato, non se la meritava. Spero inizi a capire che la continuità va meritata.