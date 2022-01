Dino Viola, il figlio: “Il suo unico rammarico è stato lo stadio di proprietà”

Ettore Viola, figlio dell'indimenticato presidente giallorosso, ha parlato del papà ma anche delle curiosità sull'arrivo di Falcao e ovviamente il sogno stadio

Da Figlio a figlio, il 10 agosto 1980 quando il “Divino” sbarcò a Roma…il colpo più importante dell’era Viola fu Falcao? Mio padre era in trattativa con Zico e con Falcao, la stampa sportiva sponsorizzava molto di più l’acquisto di Zico, era un goleador, il presidente del Flamengo disse che però non poteva vendere Zico data la campagna elettorale, qualora avesse venduto il brasiliano, avrebbe perso le elezioni. Virammo quindi su Falcao, le spese erano simili ma fu considerato stupidamente un ripiego dalla tifoseria, essendo meno noto alla stampa. Mio padre, quando comprò Falcao, lo andai a prendere io, in compagnia di un amico e in portoghese chiese di poter prendere casa in una via centrale di Roma, precisamente un attico con vista San Pietro, dotato di piscina. Gli risposi ironicamente che qui a Roma non era come in Brasile e che qui non tutti usavano le piscine o quantomeno ne possedevano una. Mio padre, in una partita amichevole disse a Falcao: fai qualche magia in campo. Inizialmente era molto essenziale, esageratamente europeo. Falcao rispose presente facendo quattro numeri da applausi a scena aperta, è stata la persona adatta.