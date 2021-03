Diawara: “Stiamo facendo un bel percorso, dobbiamo rimanere concentrati per arrivare in fondo”

Alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League tra Shakhtar e Roma, il tecnico della Roma Paulo Fonseca alle 18:00 presenta la sfida in conferenza stampa. Insieme a lui c’è anche Amadou Diawara. Alle 17:15, invece, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore Luis Castro insieme al difensore Matvienko. I giallorossi sono partiti alla volta di Kiev oggi intorno alle 14:00 e domani scenderanno in campo alle 18:55. Per la formazione neroarancio sarà una vera e propria impresa: all’Olimpico la partita è finita 3-0 a favore della Roma.

Una riflessione sulle difficoltà delle squadre italiane in Europa League: Milan e Roma hanno perso dopo il giovedì di coppa, mentre Shakhtar e Manchester United hanno vinto entrambe. Perché le squadre italiane soffrono tanto l’impegno del giovedì secondo te?

E’ una domanda difficile. Non posso pensare a quello che fanno gli altri, sono un giocatore della Roma. Stiamo facendo un percorso bello, stiamo lavorando bene dobbiamo rimanere sempre concentrati per arrivare fino in fondo.