Diawara: “Stiamo facendo bene grazie all’atteggiamento. C’è carica già in allenamento”

Ancora un’ottima prestazione per Amadou Diawara, che si sta trasformando nel centrocampista titolare di Coppa. Ecco le sue parole dopo il 3-1 al Braga.

DIAWARA A ROMA TV

Roma agli ottavi con facilità, non era scontato

Affrontavamo una squadra forte, terza nel suo campionato. Li abbiamo affrontati con il giusto atteggiamento sin dall’inizio.

E’ l’atteggiamento quel qualcosa in più che state mettendo nelle ultime partite?

Sì, in queste ultime partite abbiamo messo qualcosa in più su quell’aspetto. Si vede la carica già in allenamento, questo ci da una grossa mano.

Sta aumentando il tuo livello di forma

Sono a disposizione, mi alleno sempre bene e aspetto il mio momento