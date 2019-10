Diawara: “Sono in crescita. Dzeko e Kolarov forti, ma in rosa ci sono tanti giocatori bravi”

La Roma torna in Europa con una squadra rimaneggiata. Al centro insieme a Cristante ancora una chance per Amadou Diawara, che ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio.

DIAWARA A SKY

Corrono tanto, somigliano all’Atalanta, siete pronti ad affrontare questa squadra?

“Siamo pronti per una partita di questo tipo, sappiamo le difficoltà della partita. E’ una buona squadra che pressa molto, abbiamo preparato benissimo la partita e speriamo di riuscire a mettere in campo quello che abbiamo preparato”.

Una partita senza Dzeko e Kolarov, come la vedi?

“Sicuramente sono due giocatori importanti per questa squadra ma abbiamo in rosa tanti giocatori bravi, chiunque mette il mister può dare il meglio di sé per aiutare la squadra”.

Tu come ti senti? In crescita?

“Io mi sento bene, in crescita. Ho fatto l’ultima partita e mi sento ancora bene, spero di continuare così”.