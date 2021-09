Diawara: “Mourinho considera tutti, vogliamo trovare lo spazio che meritiamo”

Le parole del centrocampista guineano: "La Conference League è importante per noi, ci dà fiducia"

Dopo la vittoria netta in casa dello Zorya, Amadou Diawara - entrato nel corso del secondo tempo - ha commentato il match contro gli ucraini che avvicina sensibilmente la Roma alla qualificazione. Ecco le parole del centrocampista guineano ai canali ufficiali giallorossi: "Stiamo lavorando tutti bene in allenamento, cercando di mettere in difficoltà il mister. Siamo tutti contenti, cerchiamo di fare di tutto per far crescere la rosa".