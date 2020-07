Diawara: “L’infortunio non mi ha aiutato dopo lo stop, con la continuità farò meglio”

La Roma contro il Brescia vuole un’altra vittoria per tenere al sicuro il posto in Europa League. A pochi minuti dal fischio d’inizio allo stadio Rigamonti ha parlato il centrocampista Amadou Diawara. Ecco le sue parole.

DIAWARA A ROMA TV

Ti senti meglio?

Sì, fisicamente sto meglio. L’infortunio di gennaio non mi ha aiutato a ritornare al meglio dopo lo stop, ma con la continuità farò meglio.

Fonseca sta dando continuità di modulo. Per te cambia qualcosa?

No, lavoriamo bene. Fonseca ci spiega quello che vuole e in campo diamo il massimo per mettere quello che vuole il mister.

Abbiamo avuto difficoltà anche con avversari meno blasonati.

Ci vuole grande concentrazione perché in Serie A non ci sono squadre piccole. Bisogna rimanere concentrati su ogni singola partita.