Diawara: “L’infortunio e la pausa non mi hanno aiutato, ora ho più fiducia”

La Roma vince contro la Fiorentina e arriva a soli tre punti dal quinto posto aritmetico. Amadou Diawara ha commentato la vittoria al termine del match. Ecco le sue parole:

DIAWARA A ROMA TV

Una vittoria bellissima e importante ai fini della classifica e del morale, che sottolinea il miglioramento della Roma.

Sicuramente è una vittoria molto importante, stiamo facendo bene e vogliamo continuare così.

La Fiorentina ha tentato di reagire ma la Roma ha tenuto botta.

Non era facile, abbiamo preparato bene la partita. Abbiamo messo in campo ciò che il mister ci ha detto.

Adesso c’è più velocità nella manovra: questo vuol dire che state meglio fisicamente?

Sì, giochiamo più partite, prima non era semplice dopo la pausa forzata.

Tantissima corsa e giocate di qualità. Perché non osi di più come hai fatto oggi?

L’infortunio e la pausa non mi hanno aiutato. Ora che ho giocato maggiormente sto più in fiducia.

Dal punto di vista tattico, il 3-4-2-1 aiuta i due mediani a difendere in uno spazio più piccolo di campo?

Sì, recuperiamo più facilmente la palla, prendiamo poche ripartenze e attacchiamo con tanti uomini. Il modulo ci sta dando una grande mano.