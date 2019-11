Diawara: “Le parole di Fonseca mi hanno aiutato moltissimo. Oggi sarà difficile”

Dopo la sconfitta con il Parma nel match prima della pausa delle Nazionali, la Roma accoglie all’Olimpico un Brescia privo di Mario Balotelli. Nel pre partita ha parlato Amadou Diawara, anticipando i temi della sfida:

DIAWARA A ROMA TV

Fonseca ha detto di te in conferenza stampa, come stai?

Sto molto bene. Questa sosta mi ha aiutato moltissimo a mettere più allenamenti nelle gambe. Sono pronto per questa gara speriamo di vincerla.

Roma che deve ripartite dopo la sconfitta di Parma.

Sì dobbiamo approfittare dei risultati di ieri. Pensiamo a noi. E’ una gara molto importante, siamo in casa e dobbiamo vincerla.

Cosa vi ha chiesto il mister per vincerla?

Non sarà semplice. Giochiamo contro una squadra difficile. Loro hanno lavorato a questa partita ma anche noi che abbiamo lavorato benissimo. Dobbiamo vincerla.

DIAWARA A SKY SPORT

La partita di Parma ci ha dato una delusione, ma dobbiamo guardare avanti. Oggi è molto importante, giochiamo in casa e sicuramente è importante vincerla