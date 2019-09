Diawara: “Fonseca era molto arrabbiato a fine primo tempo, ci ha caricato”

Amadou Diawara fa il suo esordio con la Roma festeggiando la larga vittoria contro il Basaksehir. La termine del match il giocatore ex Napoli ha parlato raccontando le sue impressioni.

DIAWARA A ROMA TV

Amadou sensazioni sulla prima gara

Sensazioni buone, abbiamo iniziato la partita timidi, poi siamo entrati in gara e l’abbiamo risolta

Primo tempo difficile, cosa vi ha chiesto Fonseca

Quando siamo entrati nello spogliatoio era molto incavolato, ci ha caricato di nuovo e abbiamo capito quello che voleva.

Con Cristante giochi più di posizione, mentre con Veretout hai la possibilità di toccare più palloni

Sicuramente mi trovo bene con tutti e due, la colpa era mia nel primo tempo che non giocavo molti palloni, piano piano sono entrato in partita. Continuerò a lavorare per ritrovare ritmo.

DIAWARA IN MIXED ZONE

Come ti trovi?

Le sensazioni sono buone, mi trovo benissimo nel gioco del mister, è un calcio fatto per me, palla al piede. Sono molto contento.

Quanto è importante non aver subito gol?

Molto importante non prendere gol, siamo molto contenti di non averlo preso. Nel calcio che vogliamo non possiamo giocare senza fare gol, quindi meno ne prendiamo meglio è.

Hai giocato con Cristante e Veretout accanto: senza fare nomi, che giocatore preferisci vicino a te?

La formazione la fa il mister, chi gioca deve mettere impegno e aiutare la squadra. Non c’è uno che preferisco, lo deve scegliere il mister.

Cosa vi ha detto Fonseca per farvi cambiare così tra primo e secondo tempo?

Era molto arrabbiato, ci ha motivato e dato indicazioni che sono andate a buon fine.

Come mai questa differenza tra primo e secondo tempo?

La partita non era semplice, avevamo un avversario bravo e non potevamo entrare in partita, siamo stati un po’ lenti ad entrare in partita. Ma l’importante è che nella ripresa abbiamo fatto bene e abbiamo fatto tanti gol.

Ora il Bologna: puoi fare un’altra partita da titolare?

Certo, quando il mister ha bisogno ci sono sempre, mi alleno ogni giorno per farmi trovare pronto.