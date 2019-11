Diawara: “Felice per come vanno le cose. Più gioco, più sto bene”

Amadou Diawara ha parlato al termine di Basaksehir-Roma, finita 3-0 per i giallorossi. Ecco le parole del centrocampista:

DIAWARA A ROMA TV

Più bravi di testa o di gambe?

Sicuramente non abbiamo sbagliato nell’approccio come contro il Brescia. L’atteggiamento è stato giusto, con un pressing aggressivo per poi fare gol.

Stai trovando un buon minutaggio.

Sicuramente è molto importante per me mettere minuti nelle gambe. Sono felice per come stanno andando le cose.

Dopo i primi venti minuti avete iniziato a giocare meglio.

Sì, giocavamo contro una squadra forte in un campo difficile. Dovevamo fargli male il prima possibile.

Come stai fisicamente?

Fisicamente sto tornando alla grande. Due partite di fila aiutano a mettere minuti nelle gambe. Spero di continuare a fare bene.