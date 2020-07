Diawara: “Con questo modulo ho più spazio per costruire gioco”

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida con il Torino. Queste le sue dichiarazioni: “Contro il Torino vogliamo i tre punti, per blindare il quinto posto. Per pensare alla fase finale di Europa League c’è tempo, ma questo è lo spirito giusto per arrivare alla sfida contro il Siviglia”.

Sul nuovo modulo

Con questo sistema di gioco sono molto più vicino alla difesa, ho più spazio per ricevere la palla e a quel punto ho più soluzioni per giocare in avanti. Ci stiamo trovando molto bene con questo nuovo schieramento. Contro la Fiorentina abbiamo meritato la vittoria, non era una partita semplice, ma l’abbiamo preparata bene in settimana e in campo si è visto, siamo riusciti ad applicare tutte le richieste del Mister.