Diawara: “Campionato lungo, crediamo ancora alla qualificazione in Champions”

La Roma vince 1-0 sul Bologna, grazie al gol di Mayoral. Buona la prova dell’ex di giornata Diawara, che ha detto la sua sul match nel post partita.

DIAWARA A SKY

Cosa ti è piaciuto di più e meno della Roma oggi?

Siamo stati solidi in difesa e non abbiamo preso gol. Nel primo tempo però non siamo sempre riusciti a uscire con la palla per merito dell’avversario.

Avete d’atto fatica a elaborare la manovra

Nel primo tempo non siamo riusciti a giocare come sappiamo, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio.

Che significato ha questa vittoria?

E’ molto importante, ci aiuta a stare in alto in classifica. Giocare di giovedì non ci aiuta, ma abbiamo tanti giocatori e siamo carichi per dare il massimo.

Ci credete a un posto in Champions?

Il campionato è lungo, ci crediamo assolutamente.

La gara con l’Ajax fondamentale per la stagione

Giovedì abbiamo una partita molto importante, giochiamo in casa e vogliamo fare di tutto per passare il turno.

Quanto è difficile iniziare la gara sapendo che basta un pari per qualificarsi?

Per noi si parte dallo 0-0, cercheremo di fare di tutto per ottenere un risultato positivo.

DIAWARA A ROMA TV

Una vittoria sofferta anche per merito del Bologna.

Una vittoria importante. Il Bologna è una buona squadra, gioca bene. Siamo riusciti a prendere i tre punti e siamo contenti.

Abbiamo fatto la prestazione giusta e preso tre punti che servono per il morale in vista di giovedì. Vi state preparando dimenticando la partita d’andata?

Incontriamo un avversario molto forte. Partiamo alla pari: dimentichiamo quello che abbiamo fatto all’andata perché iniziamo dallo 0-0.

Pensi che la gara con l’Ajax sarà sulla falsariga del match d’andata, con la Roma accorta e pronta a ripartire in contropiede?

Cerchiamo di migliorare quello che abbiamo sbagliato nella prima gara. Dobbiamo essere sempre attenti e stare sul pezzo per passare il turno, ne abbiamo bisogno.