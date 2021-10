Di Natale: “Mourinho farà grandi cose, per parlare di scudetto aspetto gennaio”

L'ex giocatore dell'Udinese è stato intervistato da Stella Giallorossa e ha detto la sua sulla stagione della Roma

Lorenzo Pellegrini è stato lodato da Antonio Di Natale . L'ex capitano dell'Udinese, simbolo di una squadra che a lungo è arrivata a giocarsi l'Europa, ha risposto ad alcune domande di Stella Giallorossa, la rubrica romana di LBDV. Il napoletano, ritiratosi ormai dal calcio giocato cinque anni fa, autore di 209 gol in serie A, ha mostrato profonda stima per il capitano giallorosso: "Pellegrini è un giocatore straordinario - ha detto l'ex giocatore della nazionale - ma lo sta dimostrando già da parecchi anni. Credo che meriti veramente quella fascia sul braccio. Mi piace molto Abraham e anche Zaniolo, che sta tornando ai suoi livelli dopo l'infortunio."

Durante l'intervista ha spiegato come sia rimasto sopreso dall'arrivo di Mourinho alla Roma, uno che non ha bisogno di dare spiegazioni: "La Roma aveva bisogno di un allenatore così - ha detto Di Natale - e sta già dimostrando di poter dare alla città tranquillità e fiducia. Farà grandi cose. La rosa ha qualità, sotto porta sono pericolosi: da qui a fine stagione mi aspetto un'ulteriore crescita. Per lo scudetto aspetto la pausa invernale".