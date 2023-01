Di Livio ‘rimprovera’ la Juve: “Pogba è un problema, perché non ha tenuto Dybala?”

La Roma e i suoi tifosi si godono Paulo Dybala, gli altri si mangiano le mani. Ovvero Inter e Juventus. Interrogato sulle scelte di mercato dei bianconeri e l'arrivo di Pogba, l'ex giocatore giallorosso ha commentato così: "La storia di Pogba ha lasciato un po' tutti sorpresi. Inutile nasconderci, è incredibile. Se sta male non lo puoi prendere. Lo avranno visitato, è diventato un problema per la Juventus per quello che guadagna - ha detto a 'La Gazzetta dello Sport' -. Faccio un altro nome: è facile parlare ora di Dybala, ma è possibile che non sarebbe servito a questa Juventus? Per carità, ci mancherebbe, è andato via pure gratis. A Roma lo hanno accolto, ha scelto una piazza straordinaria, si sta ritrovando, però è Dybala. Ha avuto problemi fisici, ma passano... La Juventus ha preso Pogba, lo ha pagato tantissimo e allora dov'è la verità?"