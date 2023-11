Di Livio: “Mourinho deve proporre calcio. Giocare come a Milano non ha senso”

Le parole dell'ex centrocampista: "A questa squadra mancano idee ad affrontare determinate partite"

Redazione

Angelo Di Livio, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TvPlay. Queste le sue dichiarazioni sui giallorossi:

Inter-Roma? “Non mi piace quando si preparano partite così, perderla per perderla me la vado a giocare. La Roma è stata brava e fortunata con il Monza, ma questa volta l’hai pagata. Ma preparare una partita così non ha senso perché il Sassuolo ci ha vinto giocando una certa maniera e il Bologna ci ha pareggiato. L’allenatore deve avere l’intuizione di vedere anche le altre squadre che hanno fatto risultato con l’Inter, la Roma non ha superato il centrocampo”.

Mourinho? “Lui è sempre stato abituato ad avere campioni, gli facevano la differenza. A Roma forse Lukaku e Dybala sono campioni, ma non ha la forza del giocatore che può risolvere la partita da solo. Lui era abituato a budget importanti e calciatori importanti, in quel modo era più semplice. Oggi devi saper proporre calcio”.

Dybala? “Se tu hai una filosofia di gioco, l’alternativa fa lo stesso del titolare ma con meno qualità. Una squadra ferma così io non l’ho mai vista. Tu pensa far giocare Dybala nella tua metà campo, ma come ce la fa ad andare dall’altra parte, se deve partire da 70 metri non ce la fa“.

Le assenze? “Quest’anno Mourinho ha Lukaku e Dybala. Vero che Dybala ha saltato qualche partita, ma una coppia così ce l’hanno in pochi. Poi c’è anche Belotti. Invece di dire chi ti manca, va detto che ci sono anche altri calciatori più importanti. Io sono nato con questa mentalità. Smalling lo conosciamo, ma se ha un problema gioca un altro. A questa squadra mancano idee ad affrontare determinate partite”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.