Di Livio: “La trattativa per Ronaldo c’è. Il 7 luglio ci potrebbe essere l’annuncio”

Angelo Di Livio ai microfoni di Retesport ha spiegato da dove è nata l’indiscrezione rilanciata due sere fa nel corso di un programma serale, condotto da Paolo Paganini e dedicato al calciomercato: “Mi dispiace che sui social se la siano presi con Laura Barth. Il suo errore è stato quello di dire che il 29 giugno ci sarebbe stata una presentazione. In realtà da quanto ho saputo nei giorni scorsi e che mi è stato ribadito nel corso del programma Rai, la Roma sta realmente tentando di ingaggiare Cristiano Ronaldo e il 7 luglio – giorno in cui si potrà vedere la Coppa della Conference all’Olimpico – potrebbe essere la data dell’annuncio di Cristiano in giallorosso”.