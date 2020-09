Di Francesco: “Nel secondo anno a Roma mi è mancata la leadership di Nainggolan”

Di Francesco riparte dal Cagliari e con la speranza di poter riabbracciare Nainggolan in vista della prossima stagione. Il centrocampista, dopo l’anno passato in Sardegna, è tornato all’Inter, ma la trattativa tra i due club prosegue. Intanto l’ex tecnico giallorosso rivela a Sky Sport l’importanza di un calciatore come il belga che ha già allenato nella Capitale. Queste le sue parole: “Posso solo dire che con Nainggolan abbiamo un ottimo rapporto. Lui è stato importante e me ne sono reso conto nel secondo anno alla Roma quando non ho avuto la sua leadership. E’ uno che trasmette personalità alla squadra, ma anche qualche difetto”.