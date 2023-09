Di Francesco: “Mourinho sa come gestire questi momenti. La Roma è forte”

Le sue parole: "Bisogna conoscere chi si ha davanti, ma non possiamo fossilizzarci solo su Lukaku e Dybala. Dobbiamo difendere arrivandoci con il giusto atteggiamento"

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Frosinone. Queste le parole del mister dei gialloblù:

DI FRANCESCO IN CONFERENZA STAMPA

Al netto delle differenze di qualità, la Roma sarà vogliosa di reagire dopo la pesante sconfitta di Genoa. Pensi di cambiare atteggiamento? "Semmai lo dovessi fare non lo direi mai in conferenza da buon stratega. Ringrazio Italiano per i complimenti ma il nostro atteggiamento e pensiero lo abbiamo da inizio anno. Il nostro atteggiamento non deve cambiare mai nemmeno domani. Domani giocheremo contro una squadra forte in un ambiente diverso, lo conosco bene e so che il pubblico sarà vicino alla squadra. Dobbiamo preparare la gara nel migliore dei modi apportando dei cambiamenti perché l'avversario sarà diverso dalla Fiorentina".

La Roma potrebbe giocare a quattro... "Noi dobbiamo essere pronti a tutto, dobbiamo prepararci. Credo che il loro tecnico voglia soprattutto un atteggiamento diverso. Penso possano abbassare Cristante, lo ha già fatto ed è molto bravo in più ruoli. Noi dobbiamo prepararci e in base agli avversari adatterò sempre le nostre fasi difensive e offensive".

Centrocampo della Roma mono-passo. Il Frosinone sta meglio? "Lo vedremo domani se staremo meglio. Dipenderà da molti fattori, dall'emotività, dall'ambiente e da tanto altro. Pensare di stare molto meglio è opinabile, dipende da tante cose. L'Inter sembrava in fuga e invece è caduta. Non dobbiamo cullarci sulla loro condizione precaria perché anche in passato hanno dimostrato di saper reagire. Mourinho ha passato tanti di questi momenti, sa come gestirli".

Possibile il passaggio a tre in difesa? Caso e Soulé dall'inizio? "Tutti potrebbero far male alla Roma, ci sono calciatori che hanno più qualità nell'uno contro uno ma bisogna guardare una serie di cose. Loro per me non sono mono passo, hanno tante qualità per me in diversi calciatori. Bisogna conoscere chi si ha davanti, ma non possiamo fossilizzarci solo su Lukaku e Dybala. Dobbiamo difendere arrivandoci con il giusto atteggiamento. Tra i difensori solo Romagnoli è in dubbio. Garritano anche ha un problema mentre chi non c'era contro la Fiorentina non ci sarà nemmeno domani".

Il Frosinone ha giocato quattro gare all'Olimpico e ha sempre perso. Pronto a cambiare questo dato? "Meno male che non sono scaramantico (ride, ndr). Noi viviamo per queste gioie e per trascinare i tifosi come loro ci stanno trascinando. Dobbiamo avere il desiderio di far male alla Roma, poi non so cosa succederà".

