Di Francesco: “Mourinho a Roma ha ricompattato l’ambiente”

L'ex tecnico giallorosso: "In campionato poteva fare qualcosa in più ma credo che abbiano puntato molto sull'Europa League"

"Mourinho ha dimostrato di essere un tecnico di grande livello" ha detto Eusebio Di Francesco, ex tecnico giallorosso, durante l'evento The Coach Experience a Rimini, come riporta Tuttomercatoweb. "Anche se Roma e Fiorentina hanno perso hanno giocato con carattere e volontà, la Fiorentina ha dimostrato di voler fare la partita poi l'ha persa alla fine ma occorre dare maggior consapevolezza al nostro sistema. Mourinho a Roma ha ricompattato l'ambiente, in campionato poteva fare qualcosa in più ma credo che abbiano puntato molto sull'Europa League. Ha dimostrato di essere un tecnico di livello e ha ridato stimoli ad una piazza che ho vissuto in prima persona e ho fatto una semifinale di Champions e devo dire che se ci fosse stato il VAR magari avremmo parlato di altro".