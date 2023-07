Di Francesco: “L’emozione per Roma-Barcellona è sempre la stessa, non muore mai”

L'attuale allenatore del Frosinone torna sull'impresa ai quarti di Champions: "Dopo la partita non mi ero reso conto di cosa avessimo fatto, me ne rendo conto ancora di più adesso. L’emozione è la stessa di prima, non muore mai"

Occhi lucidi e qualche rimpianto. Questo suscita la cavalcata meravigliosa della Roma nel 2018 in Champions League. L'allenatore giallorosso all'epoca, Eusebio Di Francesco, ha aperto il cassetto dei ricordi a 'Sky Sport' sulla rimonta clamorosa col Barcellona:"Vorrei riportare il tempo indietro, ma non si può. Mi piacerebbe rivivere quelle emozioni vincendo la Champions qui a Frosinone, ovvero raggiungendo la salvezza. Questo è l’obiettivo. Sono stati momenti esaltanti, i ragazzi sono stati splendidi, i tifosi a Roma sono unici. Dopo la partita non mi ero reso conto di cosa avessimo fatto, me ne rendo conto ancora di più adesso. L’emozione è la stessa di prima, non muore mai".

L'attuale allenatore del Frosinone torna anche sulla scelta di giocare a tre nella sfida dell'Olimpico col Barcellona:"Va aldilà del sistema, all’andata avevamo perso 4-1 disputando un’ottima gara, ci mancava aggressività e copertura dell’ampiezza. Per fare una partita dominante abbiamo provato l’aggressione, ma una impresa del genere non nasce in due allenamenti. Abbiamo battuto il Chelsea 3-0 in casa, pareggiato a Londra 3-3, abbiamo fatto tante prestazioni di livello. Me la raccontano tuttora, ma dovrei rinfrescarle queste imprese, perché sono rimaste un po’ indietro. L’aspetto tattico è importante, ma quello motivazionale, l’approccio, credere di poterla ribaltare, hanno fatto la differenza. Poi un pubblico che ci ha trascinato dal 1 al 95'".