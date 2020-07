Di Francesco, il futuro può essere in Spagna: lo vuole l’Alaves in Liga

Eusebio Di Francesco può continuare la sua carriera in Spagna. Precisamente all’Alaves, il club di Liga che – riporta Alfredo Pedullà – gli ha presentato un’offerta per i prossimi anni. La squadra spagnola si è salvata arrivando quintultima in campionato e ora è in cerca di un nuovo allenatore. Di Francesco dopo l’addio alla Roma ha preso le redini della Sampdoria fino all’esonero. La dirigenza dell’Alaves adesso aspetta una risposta per capire se iniziare a costruire con lui la squadra del futuro o trovare un’alternativa. L’ex tecnico giallorosso non ha mai nascosto il sogno di andare ad allenare all’estero.