Di Francesco: “Con la Roma in semifinale giocai con il tridente. Stop rivincite”

Eusebio Di Francesco è ricordato a Roma per l'incredibile cavalcata in Champions League, conclusasi in semifinale contro il Liverpool, tra mille rimpianti. Ora, però, è iniziata una nuova avventura al Frosinone e in conferenza stampa il tecnico ha ricordato quelle famose notti contro i Reds: "Con la Roma in semifinale di Champions non feci il 3-5-2 perchè mi piace sempre giocare con tre attaccanti". Dopo quella splendida parentesi in giallorosso, la sua carriera in panchina non è decollata come ci si aspettava e le avventure alla Sampdoria, al Cagliari e al Verona non hanno avuto gli effetti sperati. Nonostante questo il tecnico è fiducioso: "Sinceramente ho parlato fin troppo delle mie colpe. Quest'anno voglio guardare avanti col sorriso e con ottimismo. Devo cercare insieme al mio staff e a chi mi circonda di guardare positivo. Non sono io a dovermi riprendere rivincite".