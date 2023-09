Di Francesco: “A Roma mi hanno esonerato mentre ero in zona Champions”

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del suo Frosinone in casa contro il Sassuolo. Il tecnico abruzzese si è soffermato anche sul suo passato alla Roma: "Mi hanno esonerato mentre ero quinto in classifica e in piena zona Champions”. Queste le sue prime parole. Di Francesco ha poi concluso parlando della prestazione messa in scena dalla Roma contro l'Empoli: “C’è entusiasmo nonostante avessero 1 punto in classifica, ma all’Olimpico c’è sempre tanta gente. È una squadra difficile da affrontare ed è migliorata perché ha messo dentro un centravanti di livello. Non è partita benissimo perché non sta al meglio, ma appena arriverà al top della condizione sarà difficilissimo giocarci contro”.