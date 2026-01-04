Ha suscitato non poche polemiche l’arbitraggio di Fabbri in Atalanta-Roma, con le principali contestazioni riguardanti il gol di Scalvini e quello annullato alla Dea. Durante il programma Il Club, si è acceso uno scontro tra Paolo Di Canio e Fabio Caressa proprio su queste situazioni. Di Canio ha difeso la validità della rete di Scalvini: "È attaccato. Non è il braccio, è un proseguimento. La palla era già staccata dalla spalla, non ha allungato il braccio”. Caressa, invece, ha sostenuto che il difensore "l’ha presa nettamente di mano. Prima rimbalza sul petto e poi sul braccio di Scalvini". Di Canio ha replicato con veemenza: "Dopo il petto, la palla non cambia il giro. A Fabio, ma che te vuoi inventa? Non si vede neanche il braccio. Non ci sono due rimbalzi. Ci hanno messo tre minuti a dare questo gol, io ci avrei messo due secondi". Sulla rete annullata a Scamacca, l’ex Lazio non ha usato giri di parole: "Una vergogna. Non è più calcio così. E' lo scandalo più grosso degli ultimi 30 anni. Non si può annullare una rete del genere".