Di Canio punge la Roma: “Sta perdendo lucidità. Gasp non si fida degli attaccanti”

Paolo Di Canio durante la trasmissione Sky Calcio Club ha analizzato i problemi della Roma. Queste le parole dell'ex attaccante di Lazio e West Ham dopo la sconfitta dei giallorossi contro il Cagliari: "Non si fida degli attaccanti, un gol di media a partita è poco. A gennaio serve qualcosa. Poi c'è un altro problema: c'è un po' di calo, siamo vicini a Natale e la Roma sta perdendo lucidità mentale e fisica. Il Cagliari era più aggressivo, gli esterni avevano tanto campo e hanno giocato come avrebbe dovuto fare la Roma". Secondo ko consecutivo dopo quello contro il Napoli per Gasperini che però mantiene il quarto posto in classifica. Giovedì la trasferta di Glasgow, lunedì la sfida interna col Como.