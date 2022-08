Di Canio: “Mourinho ha creato un instant-team, ma parte dietro le milanesi”

"José sta creando un instant-team alla Mourinho". Queste sono le parole di Paolo Di Canio a Tuttosport in merito al tecnico della Roma. L'opinionista di Sky Sport ed ex calciatore tra le altre di Napoli, Milan, Juventus e Lazio, ha continuato sugli obiettivi dei giallorossi: "Ha fatto all-in e se parte bene può anche dire la sua in un campionato dove le milanesi partono davanti, ma dove non c’è un vero padrone come in Inghilterra, dove spadroneggiano City e Liverpool".