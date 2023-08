Di Canio: “La Roma ha fatto il miglior mercato. È obbligata ad arrivare in Champions”

Le parole dell'ex calciatore (oggi opinionista Tv): "Hanno preso giocatori in età per esplodere: Renato Sanches su tutti"

Paolo Di Canio è tornato a parlare della Roma. L'ex calciatore della Lazio (oggi opinionista Tv) ha rilasciato un'intervista a Il Mattino nella quale si è soffermato anche sul calciomercato fatto dal club giallorosso: "La Roma è quella che ha operato meglio sul mercato: i giallorossi non si possono nascondere e credo siano obbligati ad arrivare tra le prime 4. Hanno preso giocatori in età per esplodere: Renato Sanches su tutti”. Questo il pensiero di Di Canio nonostante la rosa a disposizione di José Mourinho non sia ancora completa a 2 giorni dall'inizio del campionato. Tiago Pinto è infatti ancora alla ricerca di un nuovo attaccante che possa affiancare Andrea Belott in attesa del recupero di Abraham.