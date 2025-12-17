Di Canio: “La Roma è lassù in modo anomalo. Svilar è sempre il migliore in campo…”

Paolo Di Canio, ex giocatore di Lazio e Juventus, è intervenuto al programma Tutti Convocati di Radio 24, commentando la sfida in programma tra i bianconeri e la Roma, offrendo un’analisi approfondita sul percorso dei giallorossi, definito dall’ex attaccante “anomalo”. “Scudetto? Dipende se Inter e Napoli abdicano. Se la Roma vincesse un campionato senza un vero attaccante sarebbe un miracolo, come quello di Ranieri con il Leicester”. L’ex Napoli ha poi continuato: “Segna poco e quando subisce gol perde. Fa partite da 1-0, vinte o perse. Il portiere (Svilar, ndr), in 13 partite, è stato sempre il migliore in campo. È un equilibrio molto fragile”. Nonostante ciò, Di Canio riconosce, comunque, i meriti dei giallorossi: “È un equilibrio difficile da sostenere, però la Roma risponde alla grande sul piano dell’atteggiamento".