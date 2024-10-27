Paolo Di Canio, ex giocatore di Lazio, Juventus e Napoli, ha parlato dei giallorossi nel post-partita di Roma-Fiorentina a Sky Sport. Queste le sue parole: "Sembra che i giocatori timbrino il cartellino ma non credano in se stessi, nella società e nei miei compagni. C'è una paura fo***ta di pensare alla prossima partita in casa contro il Torino, come se si dicessero: 'Oh mamma mia, adesso che succede?'. Le facce di Angelino e Cristante, sostituiti da Juric dopo appena 30 minuti, sono quelle di chi pensa: 'Non c'è la possibilità di andare via? Parliamo col procuratore'. Se non avessimo avuto un campionato così scarso nella parte bassa della classifica, direi alla Roma di badare bene a ciò che fa. Quando c'erano Totti e tanti altri giocatori importanti, si salvarono all'ultima giornata, dopo un'annata negativa per tanti errori commessi. Adesso magari non succede, ma solo perché ci sono squadre davvero scarse. Attenzione..."