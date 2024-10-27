Le parole dell'ex giocatore biancoceleste: "Sembra che i giocatori timbrino il cartellino ma non credano in se stessi, nella società e nei miei compagni"

Redazione
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Paolo Di Canio, ex giocatore di Lazio, Juventus e Napoli, ha parlato dei giallorossi nel post-partita di Roma-Fiorentina a Sky Sport. Queste le sue parole: "Sembra che i giocatori timbrino il cartellino ma non credano in se stessi, nella società e nei miei compagni. C'è una paura fo***ta di pensare alla prossima partita in casa contro il Torino, come se si dicessero: 'Oh mamma mia, adesso che succede?'. Le facce di Angelino e Cristante, sostituiti da Juric dopo appena 30 minuti, sono quelle di chi pensa: 'Non c'è la possibilità di andare via? Parliamo col procuratore'. Se non avessimo avuto un campionato così scarso nella parte bassa della classifica, direi alla Roma di badare bene a ciò che fa. Quando c'erano Totti e tanti altri giocatori importanti, si salvarono all'ultima giornata, dopo un'annata negativa per tanti errori commessi. Adesso magari non succede, ma solo perché ci sono squadre davvero scarse. Attenzione..."

di canio SS Lazio v Atalanta BC - Tim Cup Previews: Serie A-Words

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