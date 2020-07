Di Canio: “Il ritorno di De Rossi sarebbe la mossa di una società alla frutta”

Terza sconfitta per la Roma nel post lockdown e speculazioni di mercato che continuano a rincorrersi, soprattutto sul futuro di Fonseca. All’interno di Sky Calcio Club infatti, alla provocazione lanciata riguardante la panchina della Roma data subito a Daniele De Rossi, Paolo Di Canio è intervenuto a gamba tesa: “Sarebbe la mossa di una società alla frutta. Non ci si può attaccare in questo momento al romanismo e ai sentimenti giusto per finire la stagione“. L’ex calciatore della Roma è stato di recente accostato alla panchina della Fiorentina, che lo vorrebbe ingaggiare per la prossima stagione al posto di Iachini. E’ stato però il presidente viola Commisso a smentire in prima persona l’interessamento.