Di Canio e Bergomi show: la dimostrazione in diretta di come si marca Lukaku – VIDEO

Gli ex di Lazio e Inter spiegano come fermare il belga: "Dipende se in campo aperto o girato di schiena. Quello di Buongiorno è un errore, è un eccesso"

Romelu Lukaku è tornato a spaccare il campionato. Nonostante ci fossero molti detrattori prima del suo arrivo nella Capitale, Di Canio su tutti, il belga sta dimostrando il suo valore con 3 gol realizzati nelle prime 3 partite da titolare. Ieri negli studi di Sky, in occasione della trasmissione "Sky Calcio Club", l'ex giocatore della Lazio e Beppe Bergomi, hanno mimato quella che secondo loro sarebbe la marcatura ideale sull'ex Inter e Chelsea oltre a sottolineare l'errore di Buongiorno: "Dipende se in campo aperto o girato di schiena. Quello di Buongiorno è un errore, è un eccesso". Poi la replica di Bergomi: "Buongiorno era quasi in anticipo giustamente, era posizionato abbastanza bene". Di Canio però lo incalza: "È stato bravo tutta la partita invece in questa situazione intanto vuole anticipare senza sentirlo ma io me lo sarei portato con me. Cerca l'anticipo ma se la palla sfila come è successo, ha tutta la porta libera. La lettura è difficile".