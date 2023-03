Di Biagio: “Sarebbe un peccato se Mourinho andasse via”

Luigi Di Biagio, ex giocatore della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it durante la Digital Cup 2023. Queste le sue parole su Mourinho e non solo: “Sarri sta facendo bene, la squadra sta crescendo, è normale che possa avere qualcosa in meno. Per Mourinho si è creata una simbiosi molto bella e importante, sarebbe un peccato se andasse via”. Il mister ha anche parlato della situazione dell'Italia: "E’ un momento non semplice per la Nazionale. Sul discorso degli oriundi io preferirei tutti italiani, ma il calcio è diventato globale, bisogna guardare oltre. Mi sento di dire una cosa: non bisogna convincere nessuno. Se c’è qualcuno da convincere, restasse a casa. Siamo in difficoltà di attaccanti, però poca scelta anche in un cambio di modulo. Roberto è stato un po’ costretto. Però, ripeto, se qualcuno è in dubbio andasse in un’altra nazionale. I giocatori devono ambire alla maglia azzurra”.