Di Biagio: “Non mi aspettavo la Roma così in alto. Zaniolo è il prototipo di calciatore moderno”

Gigi Di Biagio, grande doppio ex della prossima partita della Roma, ha parlato ai microfoni di TMW Radio per presentare il match di venerdì sera di San Siro. Queste le sue parole:

Su Inter-Roma

“Non mi aspettavo nessuna delle due lì in alto. Mi aspettavo Juve Napoli e Inter. Il Napoli ha dei problemi ma Antonio sta facendo cose incredibili. Fonseca sta facendo qualcosa d’incredibile, ha trovato le soluzioni per fare un bel calcio. La classifica parla chiaro, sono due sorprese in senso assoluto, oltre a Lazio e Cagliari.

Sui giovani italiani

“Di Under 21 sono esplosi tutti. Potrebbe esplodere Esposito, la speranza è che Tonali possa fare il salto di qualità. Tonali, Zaniolo e Kean sono gli U21 più forti che abbiamo”.

Su Dzeko

“E’ una seconda punta, potrebbe giocare vicino a Lukaku e Lautaro, senza nessun problema”.

Su Zaniolo

“In Nazionale, lo vediamo mezzala. Ma dipende da chi sono gli altri centrocampisti. Se l’altro è offensivo, è un problema. Lui è il prototipo del giocatore moderno, può fare tutto, anche il falso nueve. Ha problemi spalle alla porta, quando attacca la porta è devastante”.