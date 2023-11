Di Biagio e il cucchiaio di Totti all’Olanda: “Ecco come è andata veramente”

Intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Gigi Di Biagio è tornato a parlare della Roma e soprattutto di Francesco Totti. I due sono stati compagni di squadra in giallorosso ma anche in nazionale ed è proprio in Azzurro che è andato in scena uno dei più famosi colpi di genio dell'ex capitano al quale proprio Di Biagio ha assistito in prima persona: "Quando Totti si incammina per andare a tirare il calcio di rigore eravamo tutti abbracciati, io ero al fianco di Paolo e Fabio, e dico loro: "Guardate che la scava". Mi hanno risposto: "Ma che sei matto!". E l’ha scavata". Questo l'incipit dell'ex Roma e Inter che ha poi proseguito entrando più nel dettaglio: "Quindi in quel momento sono venuti a saperlo un po’ tutti quanti. Non potevo dirlo prima perché Francesco me lo stava dicendo da un mese: "Mi raccomando non parlarne con nessuno se no poi…". La cosa nasce dal fatto che tutti i portieri in quel periodo volevano fare la parata del secolo sotto l’incrocio, tuffandosi a destra e a sinistra. Così Totti ha pensato di tirare al centro, di scavarla, di fare un gol facile". Di Biagio ha poi concluso: "Sai, perché poi la raccontano sempre un po’ confusa. È successa quella cosa ma non è mai stata raccontata in maniera perfetta".