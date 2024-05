Di Biagio: “Alla Roma manca troppo la Champions. La rosa va puntellata”

Allo stadio erano un po' delusi, si aspettavano di più da questo finale di stagione? "Come sempre non ci si accontenta mai, penso che la rincorsa di Daniele sia sotto gli occhi di tutti, dal punto di vista dei risultati, del gioco e della rivalutazione di qualche giocatore. È normale che si fa sempre il paragone con Mourinho che è arrivato in finale, ma resta il fatto che la più grande mancanza alla Roma in questi anni è quella di non andare in Champions League. Era un motivo per investire, avere degli introiti e riprogrammare. È normale che qualche tifoso preferisce alzare una coppa quindi si rivaluta molto il lavoro di Josè, ma quello che ha fatto De Rossi è molto positivo".