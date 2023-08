Di Biagio: “Accogliere la Roma a Tirana, chi l’avrebbe mai pensato”

L'ex giocatore della Roma ha incontrato Mourinho in occasione dell'amichevole di ieri contro il Partizani a cui ha regalato la maglia della Dinamo Tirana: "A chi regalarla se non a lui. Emozioni"

Luigi Di Biagio, ex giocatore della Roma e attuale allenatore della Dinamo Tirana ieri ha incontrato Mourinho in occasione dell'amichevole tra i giallorossi e il Partizani nella città albanese. Su Instagram l'ex difensore giallorosso ha voluto condividere l'emozionante incontro con il tecnico portoghese a cui ha regalato la prima maglia della squadra albanese da lui allenata. Ecco le sue parole insieme al post: "Accogliere la Roma a Tirana, chi l'avrebbe mai detto. La prima maglia della Dinamo City se non a lui a chi regalarla. Emozioni". Il messaggio chiaramente riferito allo Special One evidenzia il grande rispetto tra i due allenatori e l'ammirazione nei confronti del tecnico giallorosso. Sotto al post di Instagram anche un commento del Capitano Pellegrini.