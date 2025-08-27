Deschamps convoca Koné: “È sottovalutato e ha potenziale”. Il ct snobba Guendouzi

Didier Deschamps ha diramato le convocazioni per le prossime sfide della Francia contro Ucraina e Islanda. C'è in lista Manu Koné che si è preso gli applausi da parte del commissario tecnico: "Fa parte di quei giocatori sottovalutati o poco considerati. Ritengo che abbia un grande potenziale. Sta rendendo bene nel suo club e, a quanto pare, resterà alla Roma. Se è qui con regolarità , è perché considero di farlo giocare. Ha un po' di difficoltà nelle fasi iniziali delle partite, dove prende dei cartellini, ma è capace di fare buone cose in fase di recupero". Fuori invece il centrocampista della Lazio Mateo Guendouzi.