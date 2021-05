Derby, Zaniolo sfotte la Lazio con… due pere: “Ciao belli” – FOTO

Euforia giallorossa dopo la vittoria nella stracittadina: il centrocampista giallorosso punge così i biancocelesti

Prima della partita si era caricato mostrando i muscoli. Ora Nicolò Zaniolo può gioire per la sua Roma, vittoriosa nel derby per 2-0 con ampio merito sulla Lazio. Una prova convincente per un successo netto e inequivocabile, che ha convinto il talento giallorosso a sfottere prontamente sui social i cugini biancocelesti. "Ciao 'belli'"il messaggio lanciato nelle storie Instagram, allegato ad una foto di un tunnel ai danni di Radu. Ad accompagnare il tutto l'emoticon di due pere, a simboleggiare i gol di Mkhitaryan e Pedro. Ci vorrà ancora un po' per rivederlo fare magie in campo, ma intanto Zaniolo dimostra di essere ancora coinvolto al massimo in questa Roma. Sperando presto di poterla trascinare, guidato da Mourinho...