Derby, telone della Lazio sotto la Curva Sud: rimosso dopo pochi minuti

Troppo vicino al settore caldo del tifo romanista per passare inosservato: così è stato tolto

Manca pochissimo ormai al fischio d'inizio del Derby. Lazio e Roma sono pronte a darsi battaglia sul campo, ma anche le tifoserie non scherzano. A circa un'ora dal fischio d'inizio è stato rimosso uno dei teloni della Lazio che era posizionato proprio sotto la Curva Sud. I teloni fanno parte dell'allestimento classico per le partite in casa della squadra di Sarri: un po' troppo vicino alla tifoseria caldissima giallorossa per passare inosservata. Così, per evitare problemi, è stato rimosso pochi minuti dopo che i tifosi stavano cominciando a prendere posto.